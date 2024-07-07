На початку тижня в Україні буде дуже спекотно

Погода без опадів очікується в Україні в понеділок, 8 липня, тільки в західних, вдень і східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та Криму вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, на крайньому заході країни 25-30°.

У Києві 8 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.

У вівторок, 9 липня, в Україні також переважно без опадів, лише в західних, вночі східних, вдень і південних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°. На решті територій вночі 15-20°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 25-30°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.