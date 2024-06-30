На початку липня в Україні буде дуже спекотно

У перший день липня в Україні збережеться спекотна погода – вдень буде 29-34°, на півдні та сході – до +37°; дощі прогнозують лише на заході. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“У західних областях хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі; на решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°”, – зазначають синоптики.

За їхнім прогнозом, у Києві та Київській області у понеділок спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у регіоні вночі 17-22°, вдень 29-34°, у столиці вночі близько 20°, вдень 31-33°.

У наступні два дні, 2 – 3 липня, синоптики прогнозують у західних областях хмарну з проясненнями погоду, дощі з грозами, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 2 липня становитиме 15-20°, вдень 21-26°, 3 липня вночі 12-17°, вдень 18-23°. У більшості північних та Вінницькій областях спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози (вночі 2 липня без опадів); температура вночі 17-22°, вдень 2 липня 29-34°, 3 липня 24-29°. На решті території збережеться суха спекотна погода; температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями буде 35-37°.

У Києві та області в ці дні спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози (вночі 2 липня без опадів). Температура у регіоні вночі 17-22°; вдень 2 липня 29-34°, 3 липня 24-29°. У столиці вночі буде 20-22°; вдень 2 липня 30-32°, 3 липня 26-28°.