Кримінал

На Півночі окупанти тричі обстріляли прикордоння країни

24 Жовтня 2022 12:18
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війна

Зранку в понеділок армія окупантів обстріляла з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Про це повідомили в Оперативному командуванні “Північ”.

  • З 09:45 до 09:55 повідомили про 5 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Сеньківки.
  • З 10:20 до 10:30 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Рожковичів.
  • З 11:00 до 11:25 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі Соснівки.

“Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила”, – йдеться у повідомленні.


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