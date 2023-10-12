Суспільство

На ОдещинІ пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки внаслідок влучання ворожого дрону

12 Жовтня 2023 08:04
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одеса

У результаті нічної атаки “Шахедів” в Ізмаїльському районі на Одещині постраждала людина, а також пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня у Telegram.

“Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО збили 10 “Шахедів” над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано”.

У результаті атаки постраждала жінка 1935 р.н. Вона отримала термічні опіки і наразі перебуває у лікарні.

Сили оборони Півдня уточнили, що влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні, а також приватні будинки мирних мешканців.  

Зазначається, що вночі росіяни спрямували “Шахеди” по припортовій інфраструктурі Подунав’я. 


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