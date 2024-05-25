Кримінал

На момент удару по “Епіцентру” у гипермаркеті знаходилося близько 200 людей

25 Травня 2024 17:20
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харків, обстріли
Удар по будівельному гіпермаркету в Харкові. Є поранені і загиблі / Фото із соцмереж

Як повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов з посиланням на керівника будівельного гіпермаркету, на момент удару в “Епіцентрі” знаходилося близько 200 відвідувачів і 15 людей персоналу.

На трагедію зреагував президент України Володимир Зеленський.

Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених.

Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей.


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