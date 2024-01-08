Суспільство

На місцях російських обстрілів у Покровському районі Донецької області завершені пошукові-рятувальні роботи

8 Січня 2024 21:37
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дснс, донецька область

Рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях російських обстрілів у Покровському районі Донецької області, наразі вдалося встановити 5 жертв.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram

“Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару”.

За словами міністра, наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнано трьох загиблих з села Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

Клименко розповів, що загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків.

Наразі слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію.

Ідентифікація фрагментів тіл триває.


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