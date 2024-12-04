Кримінал

На Мангеттені застрелили гендиректора страхової компанії UnitedHealthcare Брайана Томпсона
4 Грудня 2024 17:37
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вбивство, сша
Поліція працює на місці вбивства генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона / Фото: WABC

У Нью-Йорку вбито генерального директора однієї з найбільших у США компаній із медстрахування UnitedHealthcare Брайана Томпсона, повідомляє CNN.

Уранці 4 грудня 50-річного Томпсона застрелили в центрі Мангеттена, коли він ішов до готелю New York Hilton на щорічну інвестиційну конференцію UnitedHealthcare.

За даними поліції, озброєний злочинець у масці близько десяти хвилин чекав на Томпсона і прицільно вистрілив у нього кілька разів. Бізнесмена доставили в лікарню у важкому стані з пораненням у груди. Там лікарі констатували його смерть.

Злочинець зник із місця злочину на велосипеді. Поліція веде його пошуки.

UnitedHealthcare є частиною UnitedHealth Group, що посідає п’яте місце в рейтингу найбільших американських компаній Fortune 500. Брайана Томпсона призначили генеральним директором UnitedHealthcare у квітні 2021 року.


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