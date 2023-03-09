Кримінал

На Львівщині завершили розбір зруйнованих російською ракетою будинків

9 Березня 2023 14:23
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ракетний удар, Львів

На Львівщині завершили розбір зруйнованих російською ракетою будинків у селі Велика Вільшаниця, що на Золочівщині. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

Внаслідок влучання загинули п’ятеро людей. Загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома.

Голова Золочівської міської територіальної громади Ігор Гриньків розповів, що ракетою були знищені два житлові будинки.

Ракета впала у селі Велика Вільшаниця на два житлові будинки. Там з 04:00 ранку працювали рятувальники, поліція та місцеві.

У ніч на 9 березня та зранку російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому, на Вінниччині та в інших населених пунктах. У низці регіонів застосовували екстрені відключення світла.

Росіяни здійснили 81 пуск ракет різного базування, а також запустили 8 БпЛА “Shahed-136/131”. Із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, “Калібр” знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА “Shahed-136/131”, повідомили у командуванні Повітряних Сил.


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