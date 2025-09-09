На Львівщині потяг Чоп — Київ на смерть збив чоловіка

У понеділок 8 вересня, близько 20:30, у селі Коропуж Львівського району під колесами потяга Чоп — Київ загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

“Потяг сполученням “Чоп — Київ” здійснив наїзд на 32-річного львів’янина”, — йдеться в повідомленні.

Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.