        На Львівщині потяг Чоп — Київ на смерть збив чоловіка

        Галина Шподарева
        9 Вересня 2025 09:53
        На Львівщині під колесами потяга Чоп — Київ загинув чоловік / Фото: ГУНП у Львівській області
        У понеділок 8 вересня, близько 20:30, у селі Коропуж Львівського району під колесами потяга Чоп — Київ загинув чоловік.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        “Потяг сполученням “Чоп — Київ” здійснив наїзд на 32-річного львів’янина”, — йдеться в повідомленні.

        Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.


