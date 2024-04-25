Кримінал

На Львівщині керівників однієї з шахт звинувачують у торгівлі людьми

25 Квітня 2024 17:59
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поліція
Затримання керівників шахти ДП "Львіввугілля" / Фото: Поліції Львівської області

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисників, які використовували працю своїх підлеглих.

Як повідомляє Поліція Львівської області, в липні 2023 року керівники шахти ДП “Львіввугілля” дали завдання своїм підлеглим-електрослюсарям ремонтувати дачні будинки, а крім того збудувати дачу заступнику директора шахти.

За вказівкою керівників посадовці шахти нараховували цим працівникам зарплату, як нібито ті працювали на шахті в повну робочу зміну. Натомість в цей час електрослюсарі будували дачні будинки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Керівникам шахти загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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