На Львівщині керівників однієї з шахт звинувачують у торгівлі людьми

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисників, які використовували працю своїх підлеглих.

Як повідомляє Поліція Львівської області, в липні 2023 року керівники шахти ДП “Львіввугілля” дали завдання своїм підлеглим-електрослюсарям ремонтувати дачні будинки, а крім того збудувати дачу заступнику директора шахти.

За вказівкою керівників посадовці шахти нараховували цим працівникам зарплату, як нібито ті працювали на шахті в повну робочу зміну. Натомість в цей час електрослюсарі будували дачні будинки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Керівникам шахти загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.