На Київщині затримали жінку, яка збувала PVP-солі

У Миронівці Київської області правоохоронці викрили 40-річну жінку, яка незаконно зберігала та збувала особливо небезпечну психотропну речовину — PVP-солі. Про це повідомила поліція Київщини.

Поліція Київської області повідомила про підозру жінці за збут психотропів / Фото: НПУ

Слідство встановило, що раніше судима зловмисниця шукала потенційних «клієнтів» і реалізовувала їм наркотик. Під час чергового збуту у місті Миронівка її затримали працівники поліції.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили наркотики та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності. Речові докази направлено на експертизу.

Реклама

Реклама

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене повторно.

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.