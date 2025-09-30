На Київщині затримали жінку, яка збувала PVP-солі

У Миронівці Київської області правоохоронці викрили 40-річну жінку, яка незаконно зберігала та збувала особливо небезпечну психотропну речовину — PVP-солі. Про це повідомила поліція Київщини.
Слідство встановило, що раніше судима зловмисниця шукала потенційних «клієнтів» і реалізовувала їм наркотик. Під час чергового збуту у місті Миронівка її затримали працівники поліції.
Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили наркотики та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності. Речові докази направлено на експертизу.
Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене повторно.
Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.