На Київщині ліквідовано масштабну пожежу, спричинену російським ударом

У Київській області внаслідок нічної атаки ворога спалахнула пожежа на промисловому об’єкті.

Як повідомили в ДСНС, ліквідувати пожежу вдалося тільки під вечір о 17:00.

“О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки. На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки”, – повідомили в ДСНС.

За словами директора Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна, під удар потрапили дві нафтобази.

“Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів у повітря”, — написав він, зазначивши, що з початку року відомо про 10 подібних атак.