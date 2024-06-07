Кримінал

На Київщині ліквідовано масштабну пожежу, спричинену російським ударом
7 Червня 2024 18:12
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обстріли, пожежа
Рятувальник ДСНС під час ліквідації пожежі на Київщині / Фото: ДСНС

У Київській області внаслідок нічної атаки ворога спалахнула пожежа на промисловому об’єкті.

Як повідомили в ДСНС, ліквідувати пожежу вдалося тільки під вечір о 17:00.

“О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки. На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки”, – повідомили в ДСНС.

За словами директора Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна, під удар потрапили дві нафтобази. 

“Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів у повітря”, — написав він, зазначивши, що з початку року відомо про 10 подібних атак.


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