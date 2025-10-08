На Київщині чоловік зарізав дружину під час сварки

У місті Яготин Київської області чоловік під час сімейної сварки завдав дружині ножових поранень, від яких вона загинула. Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Києва.

У Яготині місцевий житель під час словесного конфлікту вбив свою дружину. Як повідомили у поліції, між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік схопив ніж і наніс жінці кілька ударів у ділянку шиї та грудей.

Реклама

Реклама

Від отриманих поранень 69-річна потерпіла померла на місці події. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.

За цей злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.