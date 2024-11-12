Кримінал

На Київщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки
12 Листопада 2024 10:43
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У Київській області внаслідок нічної атаки безпілотників пошкоджено 10 приватних будинків. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, протиповітряна оборона працювала ефективно, і влучання в критичну інфраструктуру не було. Постраждалих серед населення немає.

Однак уламки БПЛА пошкодили приватні будинки, гараж, автомобіль, паркани і дорожнє полотно. В будинках вибиті вікна, двері, а також пошкоджені дахи.

Кравченко зазначив, що обласна адміністрація разом з районними і місцевими органами влади надасть всю необхідну допомогу для відновлення пошкодженого житла.

Наслідки російської дронової атаки / Фото: Нацполіція

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