На Харківському напрямку за добу відбулося 12 бойових зіткнень, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сили оборони відбили 6 атак південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.