Політика

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11

19 Травня 2024 08:57
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хова, куп'янськ, Вовчанськ
Високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS. Ілюстративне фото / Фото Генеральний штаб ЗСУ

На Харківському напрямку за добу відбулося 12 бойових зіткнень, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сили оборони відбили 6 атак південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.


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