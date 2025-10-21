        Кримінал

        На кордоні з Румунією ліквідували канал незаконного переправлення порушників

        Віктор Алєксєєв
        21 Жовтня 2025 14:50
        читать на русском →

        Міжвідомча група із співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» викрила та ліквідувала канал незаконного переправлення осіб через українсько-румунський кордон.

        Організатором схеми виявився чинний військовослужбовець Збройних сил України, який самовільно залишив місце служби та перебуває у розшуку. Його спільниками були двоє мешканців Закарпаття, повідомили в ДПСУ.

        Ліквідовано канал незаконного переправлення порушників через українсько-румунський кордон / Фото ДПСУ

        За даними слідства, зловмисники планували переправити двох осіб через кордон у гірській лісистій місцевості. За свої «послуги» вони вимагали 15 тисяч доларів США.

        Реклама
        Реклама

        Правоохоронці вчасно зупинили спробу незаконного перетину та затримали організаторів «на гарячому». Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини