На кордоні з Румунією ліквідували канал незаконного переправлення порушників

Міжвідомча група із співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» викрила та ліквідувала канал незаконного переправлення осіб через українсько-румунський кордон.

Організатором схеми виявився чинний військовослужбовець Збройних сил України, який самовільно залишив місце служби та перебуває у розшуку. Його спільниками були двоє мешканців Закарпаття, повідомили в ДПСУ.

Ліквідовано канал незаконного переправлення порушників через українсько-румунський кордон / Фото ДПСУ

За даними слідства, зловмисники планували переправити двох осіб через кордон у гірській лісистій місцевості. За свої «послуги» вони вимагали 15 тисяч доларів США.

Правоохоронці вчасно зупинили спробу незаконного перетину та затримали організаторів «на гарячому». Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.