На кордоні з Польщею досі заблоковані три пункти пропуску

Польські перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні.
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в етері телемаратону.
Йдеться про пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Рава-Руська — Гребенне», «Краківець — Корчова».
За словами речника ДПСУ, вранці 2 січня перед цими трьома пунктами пропуску на території Польщі перебувало близько 1 700 вантажівок.
Демченко додав, що через «Ягодин — Дорогуськ» пропускається найменша кількість транспортних засобів.