Суспільство

На кордоні з Польщею досі заблоковані три пункти пропуску

2 Січня 2024 21:09
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кордон, польща

Польські перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в етері телемаратону.

Йдеться про пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Рава-Руська — Гребенне», «Краківець — Корчова».

За словами речника ДПСУ, вранці 2 січня перед цими трьома пунктами пропуску на території Польщі перебувало близько 1 700 вантажівок.

Демченко додав, що через «Ягодин — Дорогуськ» пропускається найменша кількість транспортних засобів.


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