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На кордоні України та Польщі стоять понад 2700 вантажівок

3 Січня 2024 12:23
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кордон, польща

На кордоні України та Польщі триває блокування руху в трьох пунктах пропуску, де в чергах стоять 1530 вантажівок.

На розблокованому напрямку пункту пропуску «Шегині – Медика» залишаються 1000 вантажівок, ще 30 – на кордоні зі Словаччиною, а також 180 на румунському кордоні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску «Рава-Руська – Гребенне», «Краківець – Корчова», «Ягодин – Дорогуськ». За інформацією польських прикордонників станом на ранок 1530 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше на напрямах у пунктах пропуску «Ягодин» та «Краківець»», – сказав він.

Демченко нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині – Медика», але черги залишаються – 1000 вантажівок очікує на перетин.

За його словами, на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат – до збільшення черг.

Станом на ранок, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 30 вантажівок.

З Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 180 вантажівок.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин».

Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.


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