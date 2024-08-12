На Івано-Франківщині двоє підлітків підпалювали автівки військових

Правоохоронці затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

Упродовж липня 2024 року в Калуші та Долині вони, імовірно, знищили три військові позашляховики, що проходили техобслуговування після бойових завдань на фронті, повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

“Поліцейські з’ясували, що в одному з Telegram-каналів 15-річний юнак знайшов оголошення, де пропонували “легкий підробіток”. Фігурант відгукнувся на пропозицію. Йому скинули варіанти завдань та розцінки за “роботу”. Йшлося про підпали військових автомобілів, адмінбудівель ТЦК та релейних шаф на лініях залізничного сполучення західного регіону України”, – йдеться у дописі.

15-річний хлопець запропонував “роботу” своєму старшому родичу. Вони об’їжджали на велосипедах населені пункти, стежили за автомобілями військових та фотографували їх.

“Знімки скидали “роботодавцям”, які надалі тримали на контролі кожен підпал. Зокрема саме вони погоджували автомобілі, які необхідно було знищити. За перші підпали фігуранти отримали по 40 тисяч гривень. Автомобілі вночі обливали саморобною сумішшю із бензину та масла. Свої дії зловмисники також фіксували на відео та скидали кураторам у Telegram-чат”, – пишуть поліцейські.

Згодом паліям запропонували підпалити два позашляховики за більшу винагороду — 5 тисяч доларів. Однак під час спроби умисно знищити автівки їх затримали правоохоронці.

У підозрюваних вилучили мобільні телефони, одяг, травматичний пістолет та інші речові докази.