На Херсонщині ЗСУ звільнили вже 1170 квадратних кілометрів, – Гуменюк

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані росіянами територій на Херсонщині. На сьогодні звільнено 1170 квадратних кілометрів.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Станом на сьогодні з початку активних дій вивільнено понад 1170 кілометрів на Херсонському напрямку. Триває робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і щодо стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти в які ми заходимо, мають чимало сюрпризів, які по собі залишили окупанти”, – зазначила Наталія Гуменюк.

За словами Наталії Гуменюк, попри деокупацію повертатись у селища поки рано. Бо, ворог при втечі заміновує будівлі, дороги та поля, на яких потім будуть проводитись сільськогосподарські роботи.

Вона пригадала підрив на міні під час сільськогосподарських робіт у селищі Великі Костромки.

“Треба бути обачними і не поспішати повертатись на звільнені території. Дати можливість фахівцям провести стабілізаційні заходи, щоб повернення було безпечним”, – наголосила речниця.



