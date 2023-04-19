На Херсонщині строковик Нацгвардії перейшов на бік Росії

У Херсонській області заочно оголосили підозру військовому строкової служби, який служив у складі Національної гвардії України. Він став дезертиром та перейшов на бік Росії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

25 лютого 2022 року солдат покинув пункт дислокації своєї військової частини. Відомо, що він перейшов на бік Росії та служив у фейковому “правоохоронному підрозділі” на посаді “молодшого оперуповноваженого відділення кримінального розшуку УМВС по місту Херсону”.

Військовому інкримінують дезертирство та державну зраду – ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.