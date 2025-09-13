На Херсонщині поранено шістьох людей через обстріли, серед постраждалих – поліцейська

Російська армія протягом минулої доби атакувала населені пункти правобережної Херсонщини з артилерії, мінометів, авіації та безпілотників. Про це повідомили місцеві влада та поліція.

Під ударами опинилися Херсон, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Дніпровське, Садове, Станіслав, Молодіжне, Софіївка, Ромашкове, Новодмитрівка, Білозерка, Берислав, Бургунка, Золота Балка та Високе. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, медичний заклад, адміністративну будівлю, мінімаркет, магазин-офіс, стільникову вежу, два автобуси та кілька автомобілів.

У Дніпровському FPV-дрон поранив 79-річну жінку. У Антонівці двоє чоловіків зазнали поранень після скидання вибухівки з безпілотника, у Високому пошкоджено автомобіль.

У Херсоні вночі FPV-дрон влучив у житловий квартал, постраждав 43-річний чоловік. Коли на місці працювала слідчо-оперативна група поліції, росіяни вдруге атакували дронами – поранення дістала 23-річна поліцейська.

Також двічі атакували медичний заклад, унаслідок обстрілів і скидів вибухівки пошкоджено будинки та автомобілі. У Корабельному районі поранено 53-річного чоловіка, у «Шуменському» – пошкоджено громадський транспорт.

Профільні служби працювали на місцях атак, ліквідовуючи і документуючи наслідки ударів.