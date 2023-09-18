Кримінал

На Херсонщині під час обстрілів РФ загинули дві людини

18 Вересня 2023 08:04
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обстріл

У Херсонській області внаслідок обстрілів окупантів 2 людини загинули, ще 4 – дістали поранення, є влучання в житлові будинки, фельдшерський пункт, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

“За минулу добу противник здійснив 92 обстріли, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Уточнюється, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 – дістали поранення.

Крім того, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, фельдшерський пункт у Херсонському районі, територію і будівлю підприємства в Херсоні.


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