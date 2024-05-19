Політика

На Харківському напрямку активність окупантів дещо впала

19 Травня 2024 17:42
генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський: "У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині”. 17 травня 2024 / Фото Генштаб ЗСУ

Протягом поточної доби станом на 16:00 на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною, водночас, контрольованою Силами оборони України.

  • На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.
  • На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.
  • Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.
  • На Краматорському напрямку ворог провів 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Одне бойове зіткнення ще триває.
  • Не спадає натиск загарбників на Покровському напрямку. Ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.
  • Ворог удвічі наростив кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.
  • На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно штурмував наші позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.
  • На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські підрозділи продовжують підтримувати можливість маневрувати своїми силами й засобами, поповнювати резерви та забезпечувати логістику. Це дозволяє не тільки налагодити оборону наших рубежів, а й на окремих ділянках контратакувати ворога та досягати певного успіху.


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