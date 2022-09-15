Кримінал

На Харківщині звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі

15 Вересня 2022 12:19
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Під час виконання завдань у Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих рашистами в одному з підвальних приміщеннях.

За інформацією Держприкордонслужби, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів.

Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу – майбутніми медиками. Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.

Наразі зі звільненими дівчатами та хлопцем працюють співробітники компетентних правоохоронних органів.


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