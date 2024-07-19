Кримінал

На Харківщині знайшли тіло дитини, яка два тижні тому потонула у Сіверському Дінці
19 Липня 2024 18:20
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діти, дснс
Водолази шукають тіло зниклої дитини у Сіверському Дінці на Харківщині / Скриншот з відео

На території Балаклійської територіальної громади ,шо на Харкіащині, водолази – сапери ДСНС знайшли тіло дитини, яка два тижні тому потонула у Сіверському Дінці.

Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Водолази обстежили 1,8 га дна, також щовечора човном обстежували поверхню акваторії.

“Пошуки ускладнювала швидка течія та засмічення прибережної смуги”, — сказано у повідомленні.

Наприкінці другого тижня пошукових робіт тіло дитини виявлено приблизно за 3 км від місця події.


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