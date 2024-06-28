На Харківщині виявили африканську чуму свиней

У селі Федорівці Харківської області зафіксовано випадок захворювання на африканську чуму свиней.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Карантин оголосили у Федорівці та Круглянці з прилеглими лісовими та польовими масивами, йдеться у повідомленні відомства.

У зону спостереження потрапили: села Мануйлове, Знам’янка, Новопросянське, Стара Водолага, Павлівка, Бахметівка, Ординка, Пластунівка Нововодолазької селищної ради Харківського району та села Яблунівка, Черемушна, Литвинівка, Брідок, Піски, Катричівка, Шийки, Данильчин Кут, Кобзарівка, Козаченківка, Зайцівка, Довжик Валківської громади Богодухівського району.