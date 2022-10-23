На Харківщині внаслідок обстрілів зруйновано 24 мости

24 штучні споруди Харківської області зруйновано в результаті військової агресії росії проти України.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Харківській області.

Вже сьогодні виконуються роботи по відновленню. Дорожники продовжують проводити обстеження зруйнованих штучних споруд та відновлювати проїзд там, де через зруйновані мости сполучення неможливе.

В області вже влаштовано 8 тимчасових переправ та забезпечено проїзд на дорогах державного значення:

М-20 Харків – Щербаківка, розташований в межах с. Руська Лозова

Т-21-04 Харків – Вовчанськ, розташований в межах с. Федорівка

Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, розташований в межах с. Олексіївка

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, розташовані в межах с. Кочеток та с. Кицівка

Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/, розташований в межах с. Прудянка

Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, розташований в межах с. Довгий Яр

М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), розташований в межах міста Чугуїв.

На 17 штучних спорудах дорожники демонтують зруйновані конструкції та вже працють над будівництвом чи ремонтом.