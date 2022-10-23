Харків

На Харківщині внаслідок обстрілів зруйновано 24 мости

23 Жовтня 2022 13:38
14
харків

24 штучні споруди Харківської області зруйновано в результаті військової агресії росії проти України.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Харківській області.

Вже сьогодні виконуються роботи по відновленню. Дорожники продовжують проводити обстеження зруйнованих штучних споруд та відновлювати проїзд там, де через зруйновані мости сполучення неможливе.

В області вже влаштовано 8 тимчасових переправ та забезпечено проїзд на дорогах державного значення:

  • М-20 Харків – Щербаківка, розташований в межах с. Руська Лозова
  • Т-21-04 Харків – Вовчанськ, розташований в межах с. Федорівка
  • Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, розташований в межах с. Олексіївка
  • Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, розташовані в межах с. Кочеток та с. Кицівка
  • Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/, розташований в межах с. Прудянка
  • Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, розташований в межах с. Довгий Яр
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), розташований в межах міста Чугуїв.

На 17 штучних спорудах дорожники демонтують зруйновані конструкції та вже працють над будівництвом чи ремонтом.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Жовтня 2022 09:56
172

Працювали на РФ: СБУ затримала президента і начальнка “Мотор Січ” 
23 Жовтня 2022 13:38
14

На Харківщині внаслідок обстрілів зруйновано 24 мости
23 Жовтня 2022 11:59
65

Іран готується відправити Росії ще більше безпілотників, — Блінкен
23 Жовтня 2022 11:28
70

В ОК “Південь” підтвердили, що окупанти тікають з правого берега
23 Жовтня 2022 10:57
32

Чотири сотні окупантів і 21 ракета: втрати ворога станом на 23 жовтня
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
усі думки