Харків

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено трьох людей

16 Жовтня 2022 11:43
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харків

Голова ХОВА повідомив, що минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовано 3 людей: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку.

Ситуація у регіоні залишається напруженою. Працівники слідчо-оперативних груп опрацювали та зафіксували пошкодження після обстрілів. Відкрито кримінальні провадження.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку 4613 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 13 осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 555 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 54 т води.


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