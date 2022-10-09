Харків

На Харківщині внаслідок обстрілів госпіталізували трьох людей

9 Жовтня 2022 11:25
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харків

Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини протягом доби 8-9 жовтня.

Про це написав Олег Синєгубов.

По області протягом доби окупанти із артилерії обстрілювали Вовчанськ, населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 3 людей: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований. Стан усіх постраждалих середній.

Підрозділи ДСНС продовжують розмінування територій. За добу на Харківщині знешкодили 633 вибухонебезпечні предмети.


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