Харків

На Харківщині відновлюватимуть пошкоджені будинки з допомогою 3D-сканера

15 Жовтня 2022 16:05
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харків

3D-сканер придбали на запит Департаменту містобудування та архітектури ХОВА в межах спільного гуманітарного проєкту фонду «Толока» та Товариства побратимства Харків-Нюрнберг.

Зокрема, сканували постраждалий від обстрілів рф Новобаварський військкомат у Харкові, повідомляє ХОВА.

Директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських розповів, що в області проскановано вже понад 10 будівель, серед них – Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди.

«Сканування об’єкта займає довгий час, іноді навіть кілька днів. Адже спочатку робимо внутрішнє сканування і за потреби – зовнішнє. Потім все це оброблюємо у спеціальних програмах. Після цього в нас з’являється 3D-модель будівлі з точністю до 1 мм. Це, так би мовити, наш архівний матеріал, який ми збережемо для нащадків. Вони зможуть відкрити і подивитися будь-яку деталь на фасаді або в інтер’єрі», – сказав Антон Коротовських.

Також він додав, що це допоможе точно обрахувати всі руйнування і зрозуміти, скільки матеріалів доведеться використати для відновлення.

Представник КП «Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр» Даніїл Єлфімов зазначив, що така технологія використовується в усьому світі. Для України це один з перших приладів.


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