Суспільство

На Харківщині призначили виконувача обов’язків начальника управління ДСНС

7 Вересня 2023 12:14
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дснс

Полковник служби цивільного захисту Артем Астахов тимчасово виконуватиме обов’язки начальника Головного управління ДСНС Харківщини. Його офіційно представили 5 вересня.

Це Суспільне Харків підтвердив речник обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.

До цього призначення Артем Астахов очолював Харківське районне управління рятувальників. Його попередник, Сергій Чабань, став першим заступником начальника управління.

У травні 2023 року керівника Головного управління ДСНС на Харківщині Олександра Волобуєва звільнили за вислугою років. Його обов’язки виконував перший заступник Сергій Чабань.


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