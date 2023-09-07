На Харківщині призначили виконувача обов’язків начальника управління ДСНС

Полковник служби цивільного захисту Артем Астахов тимчасово виконуватиме обов’язки начальника Головного управління ДСНС Харківщини. Його офіційно представили 5 вересня.

Це Суспільне Харків підтвердив речник обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.

До цього призначення Артем Астахов очолював Харківське районне управління рятувальників. Його попередник, Сергій Чабань, став першим заступником начальника управління.

У травні 2023 року керівника Головного управління ДСНС на Харківщині Олександра Волобуєва звільнили за вислугою років. Його обов’язки виконував перший заступник Сергій Чабань.