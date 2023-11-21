Суспільство

На Харківщині прогнозують до 15° морозу

21 Листопада 2023 16:47
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На Харківщині 22 та 23 листопада очікуються морози вночі до 14-15 градусів. На дорогах прогнозують ожеледицю.

За даними регіонального гідрометцентру, на Харківщині потеплішає вже 24 листопада: нічні температури очікують на рівні 0-5° морозу.

Погода 22 листопада у Харкові та області

  • Хмарно з проясненнями;
  • Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця;
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Погода на Харківщині 23 листопада

  • Хмарно з проясненнями;
  • Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця;
  • Вітер вночі північно-західний, 5-10 м/с; вдень південно-західний, 9-14 м/с;
  • Температура повітря: вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

Погода на Харківщині 24 листопада

  • Хмарна погода;
  • Невеликі опади, сніг з дощем. На дорогах ожеледиця;
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с;
  • Температура повітря: вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

25 листопада: погода на Харківщині

  • Хмарна погода;
  • Місцями невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця;
  • Вітер південно-західний, 3-8 м/с;
  • Температура повітря: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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