На Харківщині прогнозують до 15° морозу

На Харківщині 22 та 23 листопада очікуються морози вночі до 14-15 градусів. На дорогах прогнозують ожеледицю.
За даними регіонального гідрометцентру, на Харківщині потеплішає вже 24 листопада: нічні температури очікують на рівні 0-5° морозу.
Погода 22 листопада у Харкові та області
- Хмарно з проясненнями;
- Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця;
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.
Погода на Харківщині 23 листопада
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без опадів. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця;
- Вітер вночі північно-західний, 5-10 м/с; вдень південно-західний, 9-14 м/с;
- Температура повітря: вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.
Погода на Харківщині 24 листопада
- Хмарна погода;
- Невеликі опади, сніг з дощем. На дорогах ожеледиця;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря: вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
25 листопада: погода на Харківщині
- Хмарна погода;
- Місцями невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с;
- Температура повітря: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.