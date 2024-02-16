На Харківщині планують відновити офлайн-навчання

У Лозівському та Красноградському районах Харківської області планують відновити офлайн-навчання з 1 вересня 2024 року.

Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вже з 1 вересня ми прагнемо відновити офлайн-навчання у громадах, де дозволяє безпекова ситуація. Насамперед – у Лозівському та Красноградському районах”, – повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА разом із міністром освіти та науки Оксеном Лісовим та головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде оглянули будівництво захисних споруд у навчальних закладах області.

За словами Синєгубова, обладнати укриття необхідно у 1084 закладах освіти.

“Тому намагаємося залучити й кошти міжнародних партнерів, і державні, і місцеві ресурси. Позиція незмінна: офлайн-навчання можливе тільки там, де дозволяє безпекова ситуація і створені для цього відповідні умови”, – зазначив Синєгубов.