Суспільство

На Харківщині планують відновити офлайн-навчання

16 Лютого 2024 18:29
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освіта
Харківська метро-школа / Скріншот з відео Синєгубова

У Лозівському та Красноградському районах Харківської області планують відновити офлайн-навчання з 1 вересня 2024 року.

Про це повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вже з 1 вересня ми прагнемо відновити офлайн-навчання у громадах, де дозволяє безпекова ситуація. Насамперед – у Лозівському та Красноградському районах”, – повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА разом із міністром освіти та науки Оксеном Лісовим та головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде оглянули будівництво захисних споруд у навчальних закладах області.

За словами Синєгубова, обладнати укриття необхідно у 1084 закладах освіти.

“Тому намагаємося залучити й кошти міжнародних партнерів, і державні, і місцеві ресурси. Позиція незмінна: офлайн-навчання можливе тільки там, де дозволяє безпекова ситуація і створені для цього відповідні умови”, – зазначив Синєгубов.


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