        Суспільство

        На Харківщині дівчинка народилася просто в кареті швидкої

        Віктор Алєксєєв
        23 Серпня 2025 16:45
        читать на русском →
        Новонароджена вагою 3,2 кг і зростом 50 см разом із мамою була доставлена до лікарні у задовільному стані / Фото з Telegram @synegubov
        Новонароджена вагою 3,2 кг і зростом 50 см разом із мамою була доставлена до лікарні у задовільному стані / Фото з Telegram @synegubov

        У Богодухівському районі Харківщини маленька українка з’явилася на світ у символічний день – 23 серпня, коли відзначають День Державного Прапора та День Харкова.

        Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, дівчинка народилася дорогою з села Вишневе до Харкова, просто в машині екстреної допомоги. Новонароджена вагою 3,2 кг і зростом 50 см разом із мамою була доставлена до лікарні у задовільному стані.

        Реклама
        Реклама

        Синєгубов подякував медикам, які прийняли пологи в дорозі та зробили все необхідне, аби нове життя почалося безпечно і з турботою.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини