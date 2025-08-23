На Харківщині дівчинка народилася просто в кареті швидкої

У Богодухівському районі Харківщини маленька українка з’явилася на світ у символічний день – 23 серпня, коли відзначають День Державного Прапора та День Харкова.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, дівчинка народилася дорогою з села Вишневе до Харкова, просто в машині екстреної допомоги. Новонароджена вагою 3,2 кг і зростом 50 см разом із мамою була доставлена до лікарні у задовільному стані.

Синєгубов подякував медикам, які прийняли пологи в дорозі та зробили все необхідне, аби нове життя почалося безпечно і з турботою.