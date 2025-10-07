На Донеччині посадовець військової частини примушував солдатів торгувати шаурмою та працювати у своєму будинку

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму будинку. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера.

“Жінка фактично керувала їхньою “службою” — розподіляла обов’язки та контролювала заробіток. Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях”, — розповіли в ДБР.

Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману — ч. 4 ст. 409 КК України.