        Кримінал

        На Донеччині посадовець військової частини примушував солдатів торгувати шаурмою та працювати у своєму будинку

        Галина Шподарева
        7 Жовтня 2025 12:31
        читать на русском →
        Слідчі дії у будинку заступника начальника в/ч / Фото: ДБР
        Слідчі дії у будинку заступника начальника в/ч / Фото: ДБР

        Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини. Обвинувальний акт скеровано до суду.

        Про це повідомили в ДБР.

        За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму будинку. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера.

        Реклама
        Реклама

        “Жінка фактично керувала їхньою “службою” — розподіляла обов’язки та контролювала заробіток. Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях”, — розповіли в ДБР.

        Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

        Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

        Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману — ч. 4 ст. 409 КК України.

        Оголошення підозр учасникам корупційної схеми у в/ч / Фото: ДБР

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини