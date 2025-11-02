        Новини

        На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинули четверо, серед них двоє дітей

        Віктор Алєксєєв
        2 Листопада 2025 08:55
        Наслідки повітряної атаки росіян на приватний будинок у Самарівському районі Дніпропетровської області, в якому загинуло двоє дітей / Фото Дніпропетровська ОВА
        Наслідки повітряної атаки росіян на приватний будинок у Самарівському районі Дніпропетровської області, в якому загинуло двоє дітей / Фото Дніпропетровська ОВА

        Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки та магазин, поранені госпіталізовані, частина з них у тяжкому стані.

        Вчора ввечері російські війська атакували Самарівський район Дніпропетровської області. Внаслідок удару виникла пожежа, був зруйнований магазин і пошкоджено сім житлових будинків. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

        Станом на 20:20 1 листопада було відомо про вісім поранених. Усі постраждалі були госпіталізовані, половина з них перебувала у тяжкому стані. Пізніше стало відомо про загибель однієї людини.

        Близько 22:18 Гайваненко повідомив про смерть 50-річної жінки, яка отримала важкі поранення. Таким чином кількість загиблих зросла до двох.

        Вранці 2 листопада глава області повідомив про нові втрати. Унаслідок атаки загинули двоє дітей віком 11 і 14 років. Загалом трагедія забрала життя чотирьох людей.

        За інформацією Повітряного командування, під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили в області дев’ять безпілотників. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.


