На Дніпропетровщині голову райсуду викрили на хабарі

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили голову райсуду на отриманні 2,5 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Голова райсуду за посередництва ще однієї людини отримав 2500 доларів хабаря від громадянина за зняття арешту з майна, яке вилучили в межах кримінального провадження.

Правоохоронці задокументували отримання грошей через посередника й ухвалили рішення на користь людини, що дала хабар. Вони також провели обшуки, під час яких вилучили кошти, що фігуранти отримали як неправомірну вигоду.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри голові одного з районних судів та посередникові. Останнього затримали під час отримання хабаря. Попередньо справу кваліфікують за ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Можливе покарання — від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.