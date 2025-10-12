На Дніпропетровщині двоє загиблих і троє поранених: росіяни били FPV-дронами та РСЗВ

У Дніпропетровській області від ворожих атак загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка на Синельниківщині; ще одна місцева жителька 56 років поранена й у тяжкому стані. На Нікопольщині поранені 66-річна жінка та 51-річний чоловік.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог ударив по Васильківській та Межівській громадах Синельниківського району, застосувавши FPV-дрон і реактивні системи залпового вогню. Загорілися гараж і господарська споруда, пошкоджені дві оселі.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади — туди противник спрямовував FPV-дрони та важку артилерію. Унаслідок атак пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, автозаправку, а також лінію електропередач. Поранену 66-річну жінку лікуватимуть амбулаторно, 51-річний чоловік перебуває під наглядом лікарів.

