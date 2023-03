На цвинтарі ПВК “Вагнер” на Кубані за два місяці з’явилися сотні нових могил

На цвинтарі в станиці Бакинській Краснодарського краю, де ховають загиблих в Україні найманців ПВК “Вагнер”, за останні два місяці з’явилися сотні нових могил. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar, опубліковані журналістом The New York Times Крістіаном Трібертом.

24 січня Тріберт також публікував знімки цвинтаря. Порівнявши їх із фотографіями від 24 листопада 2022 року, він дійшов висновку, що кількість поховань зросла в сім разів – до 170 поховань. У лютому там з’явилося близько вісімдесяти нових могил.

Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3