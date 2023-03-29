Суспільство

На цвинтарі ПВК “Вагнер” на Кубані за два місяці з’явилися сотні нових могил

29 Березня 2023 10:32
40
читать на русском →
чвк

На цвинтарі в станиці Бакинській Краснодарського краю, де ховають загиблих в Україні найманців ПВК “Вагнер”, за останні два місяці з’явилися сотні нових могил. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar, опубліковані журналістом The New York Times Крістіаном Трібертом.

24 січня Тріберт також публікував знімки цвинтаря. Порівнявши їх із фотографіями від 24 листопада 2022 року, він дійшов висновку, що кількість поховань зросла в сім разів – до 170 поховань. У лютому там з’явилося близько вісімдесяти нових могил.

За розширенням цього цвинтаря з початку війни також спостерігає місцевий активіст Віталій Вотановський. На початку березня 2023 року він повідомив, що на цвинтарі з’явилося 26 нових могил, а загалом там поховано 406 найманців ПВК “Вагнер”. При цьому, як розповів Вотановський наприкінці березня, родичі близько 20 бійців з інших регіонів почали готувати документи для ексгумації тіл своїх близьких, не розуміючи, чому їх поховали далеко від дому без жодних повідомлень.

Раніше влада міста та краю намагалася заборонити подальші поховання “вагнерівців” на цвинтарі. Голова муніципалітету Гарячий Ключ Сергій Білопольський 18 березня стверджував, що цвинтар “вагнерівців” надто розросся. Він заявив, що не слід перетворювати курортне місто на місце масового поховання.

У відповідь Євген Пригожин виступив із погрозами “вжити заходів” проти адміністрації Гарячого Ключа. Також він звернувся до голови Держдуми В’ячеслава Володіна та до генерального прокурора Росії Ігоря Краснова з вимогами вплинути на ситуацію.

19 березня на цвинтарі у станиці Бакинська пройшли чергові похорони загиблих в Україні найманців ПВК “Вагнер”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Березня 2023 13:14
23

На цьому етапі війни винищувачі F-16 не допоможуть ВСУ – Остін
29 Березня 2023 14:12
4

Московські попи не збираються виселятися з Києво-Печерської лаври
29 Березня 2023 12:22
40

Маляр попередила про ворожу ІПСО навколо теми Бахмута
29 Березня 2023 11:52
79

Померла Альбіна Дерюгіна, легенда художньої гімнастики
29 Березня 2023 11:20
42

У 12 областях відбулися відключення електроенергії
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки