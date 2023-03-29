На цвинтарі ПВК “Вагнер” на Кубані за два місяці з’явилися сотні нових могил

На цвинтарі в станиці Бакинській Краснодарського краю, де ховають загиблих в Україні найманців ПВК “Вагнер”, за останні два місяці з’явилися сотні нових могил. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar, опубліковані журналістом The New York Times Крістіаном Трібертом.

24 січня Тріберт також публікував знімки цвинтаря. Порівнявши їх із фотографіями від 24 листопада 2022 року, він дійшов висновку, що кількість поховань зросла в сім разів – до 170 поховань. У лютому там з’явилося близько вісімдесяти нових могил.

Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3 — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 28, 2023

За розширенням цього цвинтаря з початку війни також спостерігає місцевий активіст Віталій Вотановський. На початку березня 2023 року він повідомив, що на цвинтарі з’явилося 26 нових могил, а загалом там поховано 406 найманців ПВК “Вагнер”. При цьому, як розповів Вотановський наприкінці березня, родичі близько 20 бійців з інших регіонів почали готувати документи для ексгумації тіл своїх близьких, не розуміючи, чому їх поховали далеко від дому без жодних повідомлень.

Раніше влада міста та краю намагалася заборонити подальші поховання “вагнерівців” на цвинтарі. Голова муніципалітету Гарячий Ключ Сергій Білопольський 18 березня стверджував, що цвинтар “вагнерівців” надто розросся. Він заявив, що не слід перетворювати курортне місто на місце масового поховання.

У відповідь Євген Пригожин виступив із погрозами “вжити заходів” проти адміністрації Гарячого Ключа. Також він звернувся до голови Держдуми В’ячеслава Володіна та до генерального прокурора Росії Ігоря Краснова з вимогами вплинути на ситуацію.

19 березня на цвинтарі у станиці Бакинська пройшли чергові похорони загиблих в Україні найманців ПВК “Вагнер”.