На Чернігівщині неповнолітній збив на смерть військового та хотів втекти: деталі ДТП

Увечері 27 жовтня у місті Прилуки Чернігівської області 17-річний водій автомобіля Renault Scenic збив 46-річного пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Про це повідомили в ГУНП у Чернігівській області.

Як пізніше з’ясували журналісти Суспільне Чернігів, жертвою ДТП став військовослужбовець Юрій Гайдай, сьогодні його поховали у селі Хукалівка на Чернігівщині. ДТП сталася ввечері 27 жовтня у Прилуках.

Реклама

Реклама

Свідок ДТП Роман Джевага розповів, що від пішохідного переходу до місця падіння тіла нарахував 72 метри – такої сили був удар. Машина, яка здійснила наїзд на пішохода, має серйозні пошкодження. За словами очевидця, поки він викликав “швидку” та поліцію, водій зробив спробу втекти з місця ДТП, але його затримали неподалік.

Водієм авто виявився 17-річний студент Прилуцького агротехнічного коледжу. Директор навчального закладу пригадує, що хлопець мінімум рік користувався автомобілем, не маючи водійського посвідчення.

У поліції повідомили, що водія не затримували: він неповнолітній, не був у стані алкогольного спʼяніння та має гарну характеристику.

За цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Місце ДТП у Прилуках / Фото: Поліція Чернігівщини

Що відомо про Юрія Гайдая

Юрій Гайдай народився 3 травня 1979 року в селі Хукалівка Срібнянської громади. Після закінчення Савинської середньої школи він вступив до Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, де здобув спеціальність учителя фізичного виховання. Повернувшись у рідний край, працював учителем у школі села Горобіївка.

У 2001 році його призвали на строкову службу, після чого Юрій продовжив військову кар’єру за контрактом — служив із 2002 по 2008 рік. У 2004 році одружився. Згодом ніс службу в Ічнянському районі, а з 2008 року — у Прилуках.

Під час бойових дій у зоні АТО виконував завдання на різних напрямках і був відзначений урядовими нагородами. У військового залишилися дружина та син.