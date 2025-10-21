        Суспільство

        На Чернігівщині не можуть почати відновлення електропостачання: у Міненерго назвали причину

        Галина Шподарева
        21 Жовтня 2025 11:16
        Ремонтна бригада енергетиків / Фото ілюстративне: cntime.cn.ua
        Ремонтна бригада енергетиків / Фото ілюстративне: cntime.cn.ua

        У Чернігівській області аварійні бригади енергетиків не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання. Причина — безперервні атаки російських дронів.

        Про це повідомили в Міненерго.

        Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу – йдеться в повідомленні.

        Напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, внаслідок чого Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

        За інформацією Суспільного, у Чернігові частково призупинили роботу деякі тролейбуси. У “Чернігівводоканалі” організували підвезення води в мікрорайони: Масани, Ремзавод, Шерстянка. Наразі, за інформацією КП, вода є на перших поверхах. Вище — залежно від рельєфу місцевості. У середньому по місту вода доходить до 4–5 поверху.

        Знеструмлений тролейбус у Чернігові / Фото: Суспільне Чернігів

