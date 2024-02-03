Кримінал

На черговому НПЗ у РФ сталася масштабна пожежа. Підозрюють атаку дрона

3 Лютого 2024 08:46
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бпла, пожежа
Пожежа на НПЗ "Лукойл" / МНС РФ

На нафтопереробному заводі “ЛУКойл-Волгограднефтепереработка” в Красноармійському районі Волгограда сталася пожежа.

Російські телеграм-канали пишуть, що, за попередньою інформацією, завод був атакований безпілотником.

Очевидці розповідають, що перед пожежею чули гучні звуки вибухів.

“ЛУКойл-Волгограднафтопереробка” – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн.

Повідомляється, що наразі загоряння ліквідовано. Його площа становила 300 кв. метрів.

Міноборони Росії заявляє, що в ніч на 3 лютого засобами ППО збито чотири українських БПЛА над територією Бєлгородської області, два – над Волгоградською і один – над Ростовською областю.


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