Кримінал

На Буковині двоє чоловіків з мачете напали на прикордонника
30 Червня 2024 15:17
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кордон, кримінал
Зброя нападу на прикордонника / Фото телеграм-канал @VGlagola

У Чернівецькій області ввечері 29 червня двоє чоловіків з мачете та газовим балончиком напали на прикордонника, він застосував зброю – один із нападників помер.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

“Як повідомляють мої джерела, о 9 годині вечора, дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС “Селятин”. Його повалили та завдали удару по нозі. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет “Макарова”, один правопорушник загинув, інший отримав поранення”, – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі підтвердили, що інцидент дійсно мав місце, ДБР проводить розслідування.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка напад на прикордонника стався вчора після 21 години на кордоні з Румунією.

“Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер”, – підтвердив він.


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