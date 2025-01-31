Кримінал

На Балі росіяни викрали українця і забрали у нього криптовалюту на 214 тис. доларів, – ЗМІ
31 Січня 2025 19:02
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Поліція Балі розслідує викрадення та пограбування українця, вчинене групою з дев’яти росіян, які ймовірно вкрали у нього криптовалюту на суму 214 тисяч доларів.

Інцидент стався 15 грудня 2024 року в окрузі Південна Кута, повідомляє місцеве видання Dentikbali.

Згідно з інформацією поліції, українець їхав у машині з водієм, коли їх заблокували кілька інших автомобілів. Зловмисники вийшли з машин, силою витягли пасажира та водія, зав’язали їм очі і наділи наручники. Потім їх перевезли на віллу, де відібрали мобільний телефон українця і змусили його перевести криптовалютні активи на два рахунки.

“Вони побили потерпілого та змусили його відкрити доступ до облікового запису на Binance, що дозволило їм конфіскувати 214 429 доларів у криптовалюті”, — заявив представник поліції.

Поліція Балі розпочала розслідування і вже заарештувала одного з підозрюваних, який, за даними правоохоронців, був ватажком групи. Інші злочинці досі перебувають у розшуку.

Видання зазначає, що потерпілий та його дружина кілька разів зверталися до поліції, але кримінальну справу не відкрили. Лише після того, як дружина звернулася до журналістів, ситуація набула розголосу, і правоохоронці почали розслідування.


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