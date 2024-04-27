Політика

На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки, Очеретине у зведенні Генштабу не згадується

27 Квітня 2024 19:21
читать на русском →
генштаб
Рембаза Протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади / Фото 3 ОШБр

Протягом доби ворог завдав 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
    Зазначимо, що у ранковому й раніших зведеннях Генштабу завжди повідомлялося про відбиття атак біля Очеретине.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте, протягом доби, наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Квітня 2024 19:21

На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки, Очеретине у зведенні Генштабу не згадується
27 Квітня 2024 20:17

DeepState заявляє про захоплення Бердичів
27 Квітня 2024 19:00

Шмигаль: Ми точно профінансуємо всі соціальні платежі
27 Квітня 2024 17:25

Сирський заявив союзникам, що обстановка “складна і має тенденцію до загострення”
27 Квітня 2024 16:24

Австралія готує для України потужний пакет допомог
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки