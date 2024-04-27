На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки, Очеретине у зведенні Генштабу не згадується

Протягом доби ворог завдав 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області.

нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області.

Силами оборони відбито 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Зазначимо, що у ранковому й раніших зведеннях Генштабу завжди повідомлялося про відбиття атак біля Очеретине.

нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Зазначимо, що у ранковому й раніших зведеннях Генштабу завжди повідомлялося про відбиття атак біля Очеретине. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте, протягом доби, наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.