        На Алясці проходять мітинги на підтримку України

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 07:38
        Акція в Анкориджі / Фото: Ostap Yarysh, X
        Акція в Анкориджі / Фото: Ostap Yarysh, X

        Перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіна в місті Анкоридж на Алясці проходять мітинги на підтримку України. Зустріч президентів запланована на сьогодні, на 22:00 за київським часом.

        Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

        “Великий проукраїнський мітинг в Анкориджі перед зустріччю Трампа і Путіна. “Україна і Аляска – ніколи більше не будуть російськими”, – написав журналіст в X.

        Акція в Анкориджі проходить під українськими та американськими прапорами: мітингарі закликають світ не забувати про війну та злочини Росії. Аби підтримати Україну, на вулиці вийшли сотні людей.

        Мітинг в Анкориджі / Скриншот

        Як повідомляють росЗМІ, Путін перед самітом із Трампом прибув до Магадану, звідки згодом вирушить на Аляску. Глава МЗС Росії Сергій Лавров і посол РФ у США Олександр Дарчієв уже прибули на Аляску.

        Як повідомили в Білому домі, Дональд Трамп вирушить із Білого дому 13:45 за київським часом, а залишить Анкоридж о 4:45 в суботу. Це буде перша особиста зустріч лідерів США та Росії з червня 2021 року.


