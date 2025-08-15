Перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіна в місті Анкоридж на Алясці проходять мітинги на підтримку України. Зустріч президентів запланована на сьогодні, на 22:00 за київським часом.
Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш.
“Великий проукраїнський мітинг в Анкориджі перед зустріччю Трампа і Путіна. “Україна і Аляска – ніколи більше не будуть російськими”, – написав журналіст в X.
Акція в Анкориджі проходить під українськими та американськими прапорами: мітингарі закликають світ не забувати про війну та злочини Росії. Аби підтримати Україну, на вулиці вийшли сотні людей.
Як повідомляють росЗМІ, Путін перед самітом із Трампом прибув до Магадану, звідки згодом вирушить на Аляску. Глава МЗС Росії Сергій Лавров і посол РФ у США Олександр Дарчієв уже прибули на Аляску.
Як повідомили в Білому домі, Дональд Трамп вирушить із Білого дому 13:45 за київським часом, а залишить Анкоридж о 4:45 в суботу. Це буде перша особиста зустріч лідерів США та Росії з червня 2021 року.