Кримінал

Микитася арештували з правом внесення 260 млн грн застави

20 Жовтня 2022 20:07
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микитась

Колишнього народного обранця Максима Микитася арештували на два місяці з правом внесення 260 млн грн застави у справі пропозиції хабаря меру Дніпра.

Про це інформує Укрінформ.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю – арешт з можливістю внесення 260 млн грн застави. Мова щодо справи пропозиції €22 млн хабаря меру Дніпра Філатову за право на будівництво метрополітену.

“Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень”, – оголосив слідчий суддя Віталій Дубас.

Якщо за Микитася внесуть заставу, то екс-нардеп зобов’язаний здати закордонний паспорт, не виїжджати з Київської області без дозволу слідчого, не спілкуватися зі свідками у справі, а також має носити електронний засіб контролю.

Повідомляється, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Подгорець клопотав у Вищий антикорупційний суд про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.


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