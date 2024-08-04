Спорт

Михайло Кохан виборов бронзу Олімпіади у метанні молота
4 Серпня 2024 22:49
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олімпіада
Михайло Кохан під час фінальних змагань з метання молота на стадіоні "Стад де Франс" 04 серпня 2024 року в Парижі, Франція / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Український легкоатлет Михайло Кохан став бронзовим призером Олімпійських ігор-2024. У фіналі метання молота він показав третій результат.

У першій спробі Кохан метнув на 78.54 метра. І йшов лідером перед тим, як свою спробу на 84.12 метра виконав канадець Ітан Кацберг.

Кохан у другій спробі ще покращив результат. Хоча молот зачепив загороджувальну сітку, спроба українця виявилася кращою — на 79.39 м.

Цей результат став “бронзовим” для нашого атлета.

Це третя медаль України на Олімпіаді-2024 у легкій атлетиці. Перед цим “золото” та “бронзу” вибороли стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.


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