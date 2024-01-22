Політика

Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана – Єрмак

22 Січня 2024 13:34
читать на русском →
зеленський, орбан

Головним завданням зустрічі голови МЗС України Дмитра Кулеби та голови МЗС Угорщини Петера Сійярто стане обговорення домовленностей щодо зустрічі президента України Володмира Зеленського з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише “Інтерфакс-Україна“.

“Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрічі з міністром Сійярто 29 січня в Ужгороді”, – розповів він.

Єрмак зазначив, що вже є домовленність провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України та прем’єр-міністром Угорщини.

“Ми з Дмитром Кулебою хочемо пройтися всім спектром питань. Їх у нас багато. Угорщина – наш сусід, Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО. Тому ми маємо розмовляти та налагодити конструктивний діалог”, – додав Єрмак.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Січня 2024 12:03

Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ
22 Січня 2024 14:05

Британія передала в ООН супутникові фото, які підтверджують постачання вантажів з КНДР до РФ — The Guardian
22 Січня 2024 13:21

Сьогодні ланцюг Соборності – це лінія фронту, – Залужний
22 Січня 2024 10:42

В Одесі затримали сина Гринкевича
22 Січня 2024 09:33

Прем’єр Польщі Туск прибув з візитом до Києва
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки