Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана – Єрмак

Головним завданням зустрічі голови МЗС України Дмитра Кулеби та голови МЗС Угорщини Петера Сійярто стане обговорення домовленностей щодо зустрічі президента України Володмира Зеленського з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише “Інтерфакс-Україна“.

“Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрічі з міністром Сійярто 29 січня в Ужгороді”, – розповів він.

Єрмак зазначив, що вже є домовленність провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України та прем’єр-міністром Угорщини.

“Ми з Дмитром Кулебою хочемо пройтися всім спектром питань. Їх у нас багато. Угорщина – наш сусід, Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО. Тому ми маємо розмовляти та налагодити конструктивний діалог”, – додав Єрмак.